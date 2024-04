"Das Buch"-Bestsellerliste: Welche Bücher derzeit besonders beliebt sind

Spannend, emotional oder informativ: Diese Bücher sind derzeit absolute Besteller!

Die Bestseller und zahlreiche weitere Bücher und Spiele gibt es bei "Das Buch" im Messepark. Außerdem können sie versandkostenfrei online bestellt werden.

self all Open preferences.

BELLETRISTIK

1. Icebreaker - Hannah Grace

Grumpy meets Sunshine on Ice

Seit ihrer Kindheit träumt Anastasia Allen davon, es ins Team USA und somit zu den Olympischen Spielen zu schaffen, und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie. Doch plötzlich muss eine der wenigen Eissporthallen des Campus geschlossen werden und kurz darauf fällt auch noch Anastasias Eiskunstlaufpartner aus. Völlig unerwartete bietet ausgerechnet Nathan Hawkins, der beliebte und äußerst attraktive Captain des Eishockeyteams, ihr an, für diesen einzuspringen. Anastasia stimmt dem Angebot zu, doch sie kann sich keine weiteren Ablenkungen leisten - vor allem nicht in Form ihres neuen Partners, der ihr Herz mit jedem noch so kleinen Lächeln schneller schlagen lässt ...

self all Open preferences.

2. Das Haus der Wiederkehr - Jojo Moyes

Die charmante Wiederentdeckung von Bestsellerautorin Jojo Moyes! Ein kleines Küstenstädtchen in den 1950er-Jahren, zwei Schwestern, eine tragische Liebe, die bis in die Gegenwart wirkt.

Lottie und Celia sind in dem Küstenstädtchen Merham wie Schwestern aufgewachsen. Während Celia gegen die Enge der Kleinstadt aufbegehrt, liebt Lottie den idyllischen Ort und vor allem das Meer. Besonders fasziniert sie ein prächtiges Art-déco-Haus direkt am Strand, in dem eine bunte Gruppe von Künstlern lebt. Gemeinsam tauchen Celia und Lottie in eine aufregende, unkonventionelle Welt ein. Bis Celia eines Tages ihren Verlobten Guy mit nach Hause bringt - und vom ersten Augenblick an weiß Lottie, dass er ihre große Liebe ist ...

Ein halbes Jahrhundert später erwacht das Haus am Strand wieder zum Leben - und mit ihm seine Geheimnisse. Den damaligen und heutigen Bewohnern stellt sich die Frage: Kann man die Vergangenheit je hinter sich lassen?

self all Open preferences.

3. Sie kann dich hören - Freida McFadden

Millie ist zurück! Der neue Thriller der SPIEGEL-Bestsellerautorin voller unglaublicher Twists

Du kannst sie nicht sehen. Aber sie kann dich hören. Und ehe du es begreifst, hat das tödliche Spiel längst begonnen.

Millie Calloway hat einen neuen Job. Um sich ihr Studium zu finanzieren, hilft sie einem reichen Paar aus Manhattan im Haushalt. Ihr Arbeitgeber Douglas Garrick wirkt nett und zum Glück stellt er ihr nicht zu viele Fragen zu ihrer Vergangenheit. Doch warum darf Millie nicht mit seiner Frau Wendy sprechen? Was bedeuten das Weinen, das sie aus dem verschlossenen Zimmer hört, und die Blutflecke auf Wendys Kleidung? Ist Douglas in Wahrheit nicht der fürsorgliche Ehemann, der er vorgibt zu sein? Millie weiß nur eins: Sie muss Wendy helfen. Auch wenn sie damit riskiert, dass ihr dunkelstes Geheimnis doch noch ans Licht kommt.

self all Open preferences.

4. Verraten - Jussi Adler-Olsen

Das große Finale der Bestseller-Serie: Der zehnte Fall der Carl-Mørck-Reihe

Seit 2007 erobert die Thriller-Reihe um Carl Mørck, Spezialermittler des Sonderdezernats Q bei der Kopenhagener Polizei, und seinem syrischen Assistenten Hafez el-Assad die Bestsellerlisten der Welt. In ihrem zehnten atemberaubend spannenden Fall geraten die beiden tief in ein Netz aus Lügen und Geheimnissen und müssen all ihre Kräfte aufbieten, um dem Morden Einhalt zu gebieten. Werden Carl Mørck und sein Team es rechtzeitig schaffen?

Der zehnte und atemberaubend spannende Fall der Thriller-Reihe um Carl Mørck, Spezialermittler des Sonderdezernats Q bei der Kopenhagener Polizei.

self all Open preferences.

5. The Serpent and the Wings of Night (Crowns of Nyaxia 1) - Carissa Broadbent

Dramatische Romantasy in düsterem High-Fantasy-Setting

Vertraue keinem, gib niemals auf und hüte immer - immer - dein Herz! Du bist Beute in einer Welt von Raubtieren.

Jeden Tag muss Oraya ums Überleben kämpfen. Als adoptierte menschliche Tochter des Vampirkönigs lebt sie in einer Welt, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Ihre einzige Chance, jemals mehr als nur Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kejari: ein legendäres Turnier, das von Nyaxia veranstaltet wird - der Göttin des Todes.

Damit Oraya überhaupt den Hauch einer Chance hat, muss sie ein Bündnis mit ihrem größten Gegner eingehen: Raihn. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch ein Feind ihres Vaters. Doch am meisten Angst macht Oraya nicht das Kejari oder die mögliche Niederlage oder der Tod, sondern dass sie sich auf seltsame Weise zu Raihn hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich - wie eine düstere Vorahnung - ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Raihn versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein, in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als Vertrauen und Liebe.

self all Open preferences.

6. Der Zopf - Laëtitia Colombani

Roman | Seit 7. März 2024 im Kino

Der SPIEGEL-Bestseller - Drei Frauen, drei Leben, drei Kontinente - dieselbe Sehnsucht nach Freiheit

Ergreife Dein Glück - überall auf der Welt kannst Du es finden!

Die Lebenswege von Smita, Giulia und Sarah könnten unterschiedlicher nicht sein. In Indien setzt Smita alles daran, dass ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt Giulia nach dem Unfall ihres Vaters, dass das Familienunternehmen, die letzte Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist. Und in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin Sarah Partnerin der Kanzlei werden, da erfährt sie von ihrer schweren Erkrankung.

Ergreifend und kunstvoll flicht Laetitia Colombani aus den drei außergewöhnlichen Geschichten einen prachtvollen Zopf.

self all Open preferences.

7. Seekunstmord: Bodensee Krimi - Julian Biberger

Fulminant, facettenreich, faszinierend: der Bodensee von seiner dunkelsten Seite!

Kommissar Marc Steingruber hat seinen letzten Fall noch nicht verdaut, da erschüttert eine Reihe aufwendig inszenierter Morde die Region. Dann tauchen an den Kunstwerken rund um den See Porzellanfiguren in Form eines Wolfs auf. Gemeinsam mit seiner neuen Kollegin Aaliyah sucht Marc fieberhaft nach Hinweisen auf den Täter, der ihnen immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt - an dessen Ende eine grauenvolle Wahrheit steht.

self all Open preferences.

8. Die Einladung - Sebastian Fitzek

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek schickt uns in seinem neuen Psychothriller auf einen alptraumhaften Trip in die winterlichen Alpen.

In Vorfreude auf ein verlängertes Wochenende in den Alpen folgt Marla Lindberg der Einladung zu einem Klassentreffen. Doch schon kurz nach der Ankunft wird ihr klar: Es gibt nur eins, was tödlicher ist, als das abgeschiedene Berghotel nachts im eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen. Es nicht zu tun ...

Die Einladung: Wehe dem, der sie erhält...

Mit einem Setting voller subtiler Horror-Elemente sorgt Sebastian Fitzek für Gänsehaut-Garantie. Auch der neue Psychothriller von Deutschlands erfolgreichstem Thriller-Autor weiß mit mehr als einer unvorhersehbaren Wendung zu überraschen.

self all Open preferences.

SACHBUCH

1. Hundespazierwege in Vorarlberg - Marion Hofer

Wenn es im Dickicht raschelt und eine graue Schnauze zwischen Büschen und Wurzelstöcken zum Vorschein kommt, keine Angst! Es handelt sich nicht um einen geschrumpften Wolf, sondern um ein neugieriges Zwergschnauzer-Mädchen namens Emma, das gerade der Nase nach die Umgebung erkundet. Wenige Meter weiter, am anderen Ende der Leine, genießt Frauchen Marion Susanne Hofer den Duft des Waldes, das Konzert der Vogelstimmen und die fast ein wenig verwunschen anmutende Atmosphäre des Auwaldes. Kreuz und quer erkunden die beiden in unzähligen Schritten und Spaziergängen Land und Ländle.

Welche Vielfalt Vorarlberg dabei aufweist ist erstaunlich. Zwar ist das westlichste Bundesland Österreichs mit einer Fläche von rund 2.600 Quadratkilometern sogar kleiner als Paris, bietet aber auf engstem Raum unzählige wunderbare Naturerlebnisse. Ob entlang des Seeufers, hinauf auf den Karren, das herrliche Panorama genießen, auf den Barfußwegen über Stock und Stein balancieren, Schluchten erkunden, vorbei an Burgruinen, rund um Stauseen, durch bizarre Landschaften und zu Wasserfällen.

Zusammen erobern die beiden zwar nicht die Welt, aber dafür entdecken sie umso intensiver das Ländle und zeigen einer hundeliebhabenden Leserschaft, was Vorarlberg auf "33 Hundespazierwegen" so alles zu bieten hat. Und das ist ganz schön viel.

self all Open preferences.

2. Orchideen-Wanderungen in Vorarlberg - Peter Nachbaur

30 außergewöhnliche Blumenparadiese entdecken. Ein Wander- und Naturführer

Orchideen gelten gemeinhin als faszinierende, exotische Schönheiten. Dabei gibt es auch bei uns eine Fülle wildwachsender Orchideen, die in ihrer teils bizarren Schönheit und faszinierenden Formenvielfalt den tropischen Verwandten um nichts nachstehen. Sie sind nur weniger bekannt. Unsere heimischen Orchideen sind wichtige Botschafter des Naturschutzes. Sie sind nicht nur die einzige Großfamilie der Blütenpflanzen, die als ganze geschützt ist, sondern auch wichtige Indikatoren für besonders artenreiche und bedrohte Lebensräume. Sie eignen sich deshalb besonders gut für die Beurteilung der Bedeutung wertvoller Standorte für den Natur- und Artenschutz, ebenso aber auch für die Bewertung ökologisch verantwortungsvoller, nachhaltiger Bewirtschaftung von Wald und Wiesen. Wo Orchideen wachsen, herrscht Vielfalt.

Dieses reich bebilderte Buch lädt dazu ein, den großen Reichtum der Vorarlberger Naturräume anhand von 30 ausgewählten Wanderungen selbst zu entdecken. Die einfachen bis mittelschweren Wege führen durch die unterschiedlichsten Biotope, von den Riedwiesen im Rheintal, über Bergwälder und Alpen im Walgau oder am Tannberg bis hin zu den alpinen Matten im Montafon.

self all Open preferences.

3. Die 1%-Methode: minimale Veränderung, maximale Wirkung - James Clear

Der Spiegel-Bestseller Platz 1!

Das Geheimnis des Erfolgs: "Die 1%-Methode" liefert das nötige Handwerkszeug, mit dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten - ob sportliche Höchstleistungen, berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören - mit diesem Buch schaffen Sie es ganz sicher.

self all Open preferences.

4. Gschiidnaso - Das Ländle-Quiz für alle Schlauberger - oder glauben es zu sein...

Das neue Spiel für alle Schlauberger, die glauben, Vorarlberg wie ihre Westentasche zu kennen. 600 ernst und nicht ernst gemeinte Fragen zu Vorarlberg und den Menschen im Ländle.

Wie viele Kilometer muss man laufen, um eine Portion Käsknöpfle zu verdauen? Wie oft hat ein Vorarlberger in seinem Leben durchschnittlich Sex? Was ist der häufigste Kuhname im Ländle? Wer ist die reichste Person in Vorarlberg? Und in welcher Region wird am meisten Bier getrunken?

self all Open preferences.

5. Der Glukose-Trick - Jessie Inchauspé

Schluss mit Heißhunger, schlechter Haut und Stimmungstiefs - Wie man der Achterbahn des Blutzuckerspiegels entkommt - Mit Selbsttest und 10 überraschenden Ernährungs-Hacks

Welches Frühstück löst Fressattacken aus? Welches Essen verursacht Stimmungsschwankungen? Warum ist Salat die beste Vorspeise und weshalb ist die Reihenfolge beim Essen relevant?

Manche Dinge werden wir scheinbar nie los - wie das tägliche Nachmittagstief, Stimmungsschwankungen, unreine Haut und die leidigen Fettpölsterchen. Jessie Inchauspé weiß genau, was der gemeinsame Nenner all dieser Probleme ist: ernährungsbedingte Schwankungen unseres Blutzuckerspiegels. Sie zeigt damit einen Hebel, mit dem man sein Wohlbefinden entscheidend steigern kann, während man zugleich das Risiko für Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Alzheimer reduziert. Dabei ist es überraschend einfach, den eigenen Blutzuckerspiegel zu regulieren - die Auswirkungen auf Körper und Lebensqualität sind erstaunlich. Mit unkomplizierten Tricks kann man seine Ernährung anpassen und sich endlich in seinem Körper wohlfühlen - ohne auf etwas verzichten zu müssen!

self all Open preferences.

6. Power: Die 48 Gesetze der Macht - Robert Greene

Über 1 Million verkaufte Exemplare weltweit und ein TikTok-Phänomen

Knapp, prägnant, unterhaltsam: Wer die Mechanismen der Macht kennt, kommt nach oben und kann die Strategien seiner Konkurrent:innen durchschauen.

Das Spiel mit der Macht liegt in der Natur des Menschen. Jeder kämpft um seine eigene Macht, jeder fürchtet die Macht der anderen, aber niemand weiß so recht, wie Macht zustande kommt und wie sie wirkt. In 48 Gesetzen fasst das Buch zusammen, wie Macht erkämpft und verteidigt wird - im Privatleben und im Beruf.

self all Open preferences.

7. Das Kind in dir muss Heimat finden - Stefanie Stahl

Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme

Auszeichnung als #BookTok Community Buch des Jahres 2023 und #BookTok Bestseller des Jahres 2023

Jeder Mensch sehnt sich danach, angenommen und geliebt zu werden. Im Idealfall entwickeln wir während unserer Kindheit das nötige Urvertrauen, das uns als Erwachsene durchs Leben trägt. Doch auch die erfahrenen Kränkungen prägen sich ein und bestimmen unbewusst unser gesamtes Beziehungsleben. Erfolgsautorin Stefanie Stahl hat einen neuen, wirksamen Ansatz zur Arbeit mit dem "inneren Kind" entwickelt: Wenn wir Freundschaft mit ihm schließen, bieten sich erstaunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden.

self all Open preferences.

8. Frau Kaufmann kocht Rezepte ohne Firlefanz - Karin Kaufmann & Karin Guldenschuh

Karin Kaufmann, Küchenmeisterin und Lebensmittelhandwerkerin aus dem Bregenzerwald, öffnet ihr privates Rezeptbuch.

Ihre Kreationen zeichnen sich durch eine weltoffene Bodenständigkeit aus und machen es leicht, markt- und gartenfrisch im Kreislauf der Jahreszeiten zu kochen. Der Luxus einer guten Mahlzeit im Alltag, Geschenke aus der Küche, die Verlängerung des Urlaubs mit kulinarischen Erinnerungen oder ein traditionell über dem Holzfeuer zubereitetes Gericht sowie die herzerwärmende Kraft der Rituale beim Essen sind Ausdruck von Lebensfreude und Wertschätzung. Geradlinig rezeptierte Gerichte, regional erhältliche Zutaten, die verschwendungsarm und schnörkellos zubereitet werden, sowie der gekonnte Einsatz von Gewürzen sind das Markenzeichen der Autorin; immer mit dem einen raffinierten Detail, das bewährte und klassische Rezepte zu Frau Kaufmanns eigenen Kreationen macht.

self all Open preferences.