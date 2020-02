Das Bruderduell im Hause Ban zum Kehraus

Daniel Ban trifft mit EC Bregenzerwald auf seinen Bruder Christian, der in Zell am See spielt

Das Programm für die Play Off Qualifikation hat es nicht nur im Anbetracht des dichten Spielplans in sich. In dieser Woche gibt es beim Zeig Farbe Spiel einen Seat Ibiza FL Reference und 50 weitere Preise zu gewinnen. Kommenden Montag steht bereits das Derby gegen die VEU Feldkirch mit einer besonderen Überraschung auf dem Programm. Der Fokus liegt jetzt aber auf das Duell am Faschingsdienstag, die Zeller Eisbären sind im Messestadion zu Gast. In den letzten vier saisonübergreifenden Duellen ging jeweils die Heimmannschaft als Sieger vom Eis. Nach fast einem Jahr Abstinenz wird Christian Ban in das Messestadion zurückkehren. Der langjährige ECB Kapitän wird dieses Mal allerdings das Dress der Eisbären tragen. Was wird passieren, wenn er und Bruder Daniel sich gegenüberstehen?