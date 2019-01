Das bringt 2019 - Rauchen erst ab 18 Jahren

Die Altersgrenze beim Rauchen wurde per 1. Jänner von 16 auf 18 Jahre angehoben.

Ab 1. Jänner in Vorarlberg

Die Regelungen finden sich in den Jugendschutzgesetzen wieder, auf deren Harmonisierung sich die Länder im April geeinigt hatten. Die Bestimmungen werden allerdings nicht in allen Bundesländern zum selben Zeitpunkt in Kraft treten. In der Steiermark, im Burgenland und in Vorarlberg zum Beispiel gelten sie – so wie ursprünglich vorgesehen – ab 1. Jänner, in Wien ab Februar oder März. In Salzburg wurde der 1. März genannt, an dem das neue Jugendschutzgesetz in Kraft treten soll.