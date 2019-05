„Das BORG Egg als Projekt“

Ausstellung im EGG Museum geht mit zwei Veranstaltungen ins Finale.

Am Sonntag, 19. Mai findet um 11 Uhr eine Matinee mit dem Thema „Was bewirkt (schulische) Bildung? Erfahrungsberichte politisch tätiger AbsolventInnen des BORG Egg“ im Egg Museum statt. Am Podium sitzen: Dominik Bartenstein (Grüne), Julian Fässler (ÖVP), Anna Franz (ÖVP) und Severin Holzknecht (SPÖ). Die Veranstaltung wird von Kurt Bereuter moderiert. Die Finissage der Ausstellung mit Erzählcafé findet am Sonntag, 26. Mai um 16 Uhr im Egg Museum statt. Am Erzählcafé, das von Direktor Ariel Lang moderiert wird, nehmen mit Günter Gehrer, Reinhold Rinner, Ulli Schocher, Reinhard Tomas und Werner Witwer ehemalige Lehrerinnen und Lehrer des BORG Egg teil. ME