Das beste Rückrundenteam lädt zum letzten Wälderderby

Der FC Andelsbuch empfängt am Mittwochabend den FC Bizau im Bezeggstadion.

Andelsbuch. Die Kicker vom Simeoni Metallbau FC Andelsbuch sind im Frühjahr das Maß aller Dinge in der Vorarlbergliga. Nach der Hinrunde noch mit mickrigen elf Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz gelegen, starteten die Mittelwälder ab dem 18. Spieltag unter Neo-Trainer Ralf Grabher eine fulminante Aufholjagd. Aus den vergangenen zwölf Partien stehen 29 Punkte zu Buche, lediglich einmal mussten sich Kapitän Andreas Bechter & Co. geschlagen geben.

Am vergangenen Sonntag behielt man beim Titelaspiranten Schwarz Weiß Bregenz mit 3:1 die Oberhand, wobei Simon Walch , Uelder Barbosa und Youngster Pius Reumiller für Andelsbucher Torjubel sorgten. Mit diesem vollen Erfolg konnten sich die Wälder auf Rang zehn verbessern und haben noch vier Zähler Rückstand auf Platz sieben, der zum Aufstieg in die Eliteliga berechtigen würde.

Der Kaufmann Bausysteme FC Bizau schwimmt ebenfalls auf einer Erfolgswelle, die Elf von Dominik Helbock ist bereits seit fünf Runden ungeschlagen. Am Samstag setzten sich die Hinterwälder zuhause mit 1:0 gegen die Amateure von Austria Lustenau durch. Goldtorschütze war Fabian Flatz in Minute 80. „Wir sind gut drauf und wenn ein Team so einen Lauf hat, wie Andelsbuch, ist es natürlich immer das Ziel, diese Serie zu beenden. Wir werden auf jeden Fall alles in die Waagschale werfen“, so Trainer Dominik Helbock. Der langzeitverletzte René Schedler sowie Pius Simma (Studium) fehlen den momentan zwölftplatzierten Bizauern im Derby, das am Mittwoch um 18 Uhr von Schiedsrichter Thomas Gangl angepfiffen wird.