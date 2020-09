Das Beste kommt zum Schluss: Diese Games erscheinen noch 2020!

Der Ländle Gamer checkt den "Endspurt" der heurigen Gaming-Releases und verrät die sieben Top-Titel!

Die Liste in Release-Reihenfolge gilt ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. Die Versionen für PS5 bzw. Xbox Series X und S erscheinen freilich erst mit der Veröffentlichung der Konsolen im November. Ergänzungsvorschläge bitte gerne in den Kommentaren deponieren.

1. Star Wars: Squadrons

(PS4, XB1, PC) Die Weltraum-Simulation im „Star Wars“-Setting bietet eine filmreife Singleplayer-Kampagne (wechselnd auf Seite der Rebellen und des Imperiums. Der Fokus von Squadrons liegt allerdings auf dem Multiplayer, wo Squads in aufmotzbaren Raumschiffen gegeneinander antreten. Erscheint am 2. Oktober 2020

2. FIFA 21

3. Watch Dogs: Legion

(PS4/PS5, XB1/XBSXS, PC, Switch) Im London der Zukunft wartet eine riesige offene Spielwelt darauf, erkundet zu werden.Der Clou: Jeder Charakter, den man in der Welt trifft, hat eine eigene Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und besondere Fähigkeiten – und kann für das eigene Team angeworben werden. Wie von den Vorgängern gewohnt, kämpft schleicht und hackt man sich zum Erfolg. Erscheint am 29. Oktober 2020

4. Assassin's Creed Valhalla

(PS4/PS5, XB1/XBSXS, PC) Der Nachfolger von „Odyssey“ führt GamerInnen in die Welt der Wikinger: Man wählt zwischen einem männlichen oder weiblichen Helden („Eivor“) und schlägt sich durch eine epische Story. Loot und Eigenschaftswerte haben nun weniger Bedeutung, im Mittelpunkt stehen intensive Kämpfe mit wuchtigen Waffen. Erscheint am 10. November 2020

5. Call of Duty Black Ops: Cold War

7. Cyberpunk 2077

(PS4/PS5, XB1/XBSXS, PC, Stadia) Das Open-World-Action-Adventure spielt in der futuristischen Night City und ist wohl weiterhin das meisterwartete Spiel des Jahres. „Cyberpunk 2077“ wird vom Team entwickelt, das für das von der Kritik hochgelobte „The Witcher 3“ verantwortlich ist, und schickt sich an, das packendste Sci-Fi-Rollenspiel-Erlebnis ever zu bieten. Außerdem „spielt“ Keanu Reeves mit. Breathtaking!

Erscheint am 19. November 2020