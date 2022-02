Das besondere Erlebnis in den Montafoner Bergen

Mit dem TOURENFEST Gargellen von 11. bis 13. März, startet das Montafon mit den Gargellner Bergbahnen in ein neues Eventformat.

Bei der TOUREN-Expo, direkt an der Talstation der Gargellner Bergbahnen, haben Interessierte die Möglichkeit das neueste Tourenmaterial von Top-Marken wie beispielsweise Völkl, Dalbello, K2, Atomic, Original+, Marker, Scarpa, Skitrab, Fischer, Amplid, usw. kennenzulernen und dies direkt vor Ort kostenlos zu testen. Damit die Konzentration der Testerinnen und Tester nicht unterbrochen wird, wird eine beschilderte „Testroute“ von der Talstation angelegt und eine Zweite nahe der Bergstation, um das Material auch im freien Gelände testen zu können. Für Einsteiger und Könner stehen an den Testrouten Bergführer zur Unterstützung bereit. Die Bergführer Montafon entführen darüber hinaus auch Tourenbegeisterte in die atemberaubende Bergwelt und erklären alles rundum das Thema Tourengehen mit Ski oder Snowboard. Es werden Touren aller Schwierigkeitsgrade angeboten: vom Einsteiger, zum Genießer bis hin zu Fortgeschrittenen ist für jeden das Passende dabei. Die buchbaren Touren sind auf acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt, eine Buchung im Voraus sowie eine eigene Tourenausrüstung ist notwendig (tourenfest.at/touren).