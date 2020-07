Das Baby ist da! Sophie Turner erstmals Mutter

Die Schauspielerin und der Sänger Joe Jonas sollen laut Medienberichten zum ersten Mal Eltern geworden und "hocherfreut" sein. Auch der Name der Kleinen soll bereits bekannt sein.

Für Joe Jonas könnte es nicht besser laufen: Nach dem erfolgreichen Comeback der "Jonas Brothers", der Band, die ihn zusammen mit seinen Brüdern Nick (27) und Kevin (32), in den 2000ern bekannt machte, und der Hochzeit mit "Game of Thrones"-Schauspielerin Sophie Turner (24) kam jetzt das gemeinsame Baby der beiden zur Welt.

Die kleine Tochter der beiden soll am 22. Juli in einem Krankenhaus in Los Angeles das Licht der Welt erblickt haben. Laut den Medienberichten soll sie Willa heißen.