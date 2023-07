Das Baby ist da: Meghan Trainor ist wieder Mama geworden!

Sängerin Meghan Trainor hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. In einem Instagrampost verriet sie auch den Namen des Kleinen.

Ein besonderes Geburtsdatum

Das verkündigte die Sängerin mit einem Post auf Instagram, in dem sie auch sehr private Einblicke in den Kreißsaal gab. Demnach kam das neue Familienmitglied am 1. Juli zur Welt – auf den Tag sieben Jahre nach dem ersten Date seiner Eltern.

Keine leichte Geburt

Die Geburt verlief aber nicht ganz reibungslos. Bereits ihr erster Sohn musste per Notkaiserschnitt geholt werden und hatte Probleme mit der Atmung. Auch die Geburt ihres zweiten Kindes war nicht ganz einfach, da der Kleine quer lag. Die Sängerin und ihr kleiner Sohn scheinen das Ganze jedoch gut überstanden zu haben: "Wir hatten einen wunderbaren, erfolgreichen Kaiserschnitt! [...] Vielen Dank an all die unglaublichen Ärzte und Krankenschwestern, die sich so toll um uns gekümmert haben."