Das Anfangsfurioso lohnte sich für FC Wolfurt

Dank den beiden frühen Treffern gewann FC Wolfurt in Alberschwende knapp mit 2:1 und geht als Erster in der Vorarlbergliga in die Frühjahrsmeisterschaft.

Die beiden Exprofis Aleksandar Djordjevic (5.) und Harun Erbek (13./Freistoß) erzielten für Winterkönig FC Wolfurt die sehr frühen siegbringenden Treffer im schwierigen Auswärtsspiel in Alberschwende und siegten knapp mit 2:1. Der eingewechselte Wälder-Kicker Nicolas Kohler traf kurz nach Wiederbeginn zum Anschlusstor (48.), mehr wollte aber nicht mehr gelingen. Alberschwende ist Achter in der Vorarlbergliga und knapp an einem Startplatz für die Eliteliga Vorarlberg dran. Wolfurt wird als großer Gejagter in die Frühjahrsmeisterschaft gehen und hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen als die Topklubs dahinter.