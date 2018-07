Das 29. Szene Openair steht in den Startlöchern!

Lustenau - Von 2. bis 5. August zeigt die Szene-Crew am Alten Rhein in Lustenau wieder was sie kann: Für richtig coolen Sound und legendäre Festivalatmosphäre sorgen. Live auf erstmals zwei Bühnen gibt es Weltstars, Acts und Newcomer zu erleben. Auch VOL.AT ist mittendrin, statt nur dabei – wir feiern mit dir ab!

Die Headliner Bilderbuch, Kraftclub und Beatsteaks sorgen im Sommer 2018 für mehr als good vibrations, auch starke Vorarlberger Bands wie das Ski-Schuh-Tennis Orchestra garantieren Fan-Hysterie.

Festival-Feeling in R(h)einkultur Die Besucher werden ohne Limit abfeiern können, schließlich rocken die vier Bands und ihre zahlreichen Künstler-Kollegen heuer zum ersten Mal zwei Openair-Bühnen. Die Alter Rhein Bühne fungiert dabei als Mainstage, weitere Konzerte gibt es auf der Szene Bühne. Die bewährte Tagesbühne am Campinggelände steht ebenso zur Verfügung. Und: Für das Party-Nightlife sorgt die Fohrenburg und Rock City.

VOL.AT ist live dabei – mit Sound und Handy-Ladestation Unter dem Motto Charge & Dance betreibt VOL.AT einen eigenen Stand am Szene Openair in Lustenau. Hier kann das Festival-Volk Akku-schwache Handys laden und zur Musik abtanzen. Wer lieber chillt ist bei uns ebenso richtig – unsere coolen VOL.AT Liegestühle stehen zum Relaxen bereit. Komm einfach vorbei, wir freuen uns auf deinen Besuch.