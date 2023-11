Das 13. Sternzeichen: Mythos und Realität des Schlangenträgers

Das Horoskop und die Sternzeichen sind für viele Menschen fester Bestandteil ihres Alltags. Doch was, wenn es ein 13. Sternzeichen gibt, das bisher übersehen wurde? Ein tieferer Einblick in die Debatte um das Sternzeichen des Schlangenträgers und seine Auswirkungen auf die Astrologie.

Darum geht's: Das 13. Sternzeichen "Schlangenträger" zwischen Skorpion und Schütze existiert.

Die Astronomie erkennt das Sternenbild an, Astrologie hält an den traditionellen 12 Sternzeichen fest.

Der Schlangenträger könnte neue Einsichten und Perspektiven in der Astrologie bieten.

Positive und negative Eigenschaften über das 13. Sternzeichen

Viele Menschen suchen Orientierung und Antworten in ihrem Horoskop und den Vorhersagen ihres Sternzeichens. Diese Sternzeichen basieren auf antiken Traditionen und geben oft verblüffend genaue Charakterbeschreibungen. Doch was, wenn das Sternzeichen, unter dem man geboren wurde, gar nicht das richtige ist?

Schlangenträger Sternzeichen Symbol ©Canva

Das Rätsel des 13. Sternzeichens

In der Astronomie, der wissenschaftlichen Erforschung der Himmelskörper, wurde ein 13. Sternenbild entdeckt: der Schlangenträger, auch Ophiuchus genannt. Dieses Sternbild, das zwischen Skorpion und Schütze liegt, wurde nach Asklepios, dem griechischen Gott der Heilkunst, benannt, da es an den Äskulapstab aus der Medizin erinnert. Doch während die Astronomen das Sternenbild anerkennen, ignorieren die Astrologen es und halten an den traditionellen zwölf Sternzeichen fest.

Astronomie vs. Astrologie

Die Astronomie beschäftigt sich mit der Beobachtung und Erforschung des Universums, während die Astrologie versucht, die Positionen und Bewegungen der Himmelskörper in Beziehung zu menschlichen Angelegenheiten und natürlichen Phänomenen zu setzen. Die Entdeckung des Schlangenträgers und seine Einordnung in den Tierkreis hat daher in der astrologischen Gemeinschaft für Diskussionen gesorgt.

Historischer Kontext

Interessanterweise war das Sternenbild des Schlangenträgers den Babyloniern bereits vor über 2000 Jahren bekannt. Doch aufgrund der Präzession, einer Veränderung der Erdachse, hat sich die Position der Sonne im Verhältnis zu den Sternbildern im Laufe der Zeit verschoben. Dies führte dazu, dass die Sternzeichen, wie wir sie heute kennen, nicht mehr genau mit den tatsächlichen Sternenbildern übereinstimmen.

Die Bedeutung des Schlangenträgers

Wenn man die Astrologie und die Sternzeichen als Mittel zur Selbstreflexion und Persönlichkeitsentwicklung betrachtet, könnte der Schlangenträger eine interessante Ergänzung sein. Als Mischung aus Skorpion und Schütze könnte er neue Einsichten und Perspektiven bieten.

An welchem Datum ist der Schlangenträger zugeordnet?

Wenn man die Entdeckungen der Astronomie in die Welt der Astrologie überführt, welche Auswirkungen hätte das auf die traditionellen Tierkreiszeichen? Das 13. Sternzeichen, der Schlangenträger, würde dann vom 29./30. November bis zum 17./18. Dezember datiert werden. Dieses Zeitfenster, das sich zwischen Skorpion und Schütze befindet, würde eine Neuordnung der Daten für alle anderen Sternzeichen mit sich bringen. So würde zum Beispiel das Sternzeichen Zwilling, das traditionell vom 21. Mai bis 21. Juni datiert wird, in den Zeitraum vom 22. Juni bis 20. Juli verschoben werden.

Hier sind die reformatierten Daten für die 13 Tierkreiszeichen, geordnet von Januar bis Dezember

Schütze: 18. Dezember bis 20. Januar

Steinbock: 21. Januar bis 16. Februar

Wassermann: 17. Februar bis 12. März

Fische: 13. März bis 18. April

Widder: 19. April bis 14. Mai

Stier: 15. Mai bis 21. Juni

Zwillinge: 22. Juni bis 20. Juli

Krebs: 21. Juli bis 10. August

Löwe: 11. August bis 16. September

Jungfrau: 17. September bis 31. Oktober

Waage: 1. November bis 23. November

Skorpion: 24. November bis 28. November

Schlangenträger: 29. November bis 17. Dezember

Positive Eigenschaften des Schlangenträgers

Ein hohes Maß an Disziplin

Klugheit und Tiefe des Denkens

Weltoffenheit und Interesse an verschiedenen Kulturen

Stark idealistisch geprägt

Visionäres Denken und Handeln

Brennende Leidenschaft in allem, was sie tun

Eine hohe Begeisterungsfähigkeit für Neues

Negative Eigenschaften des Schlangenträgers

Eine Neigung zur Eifersucht

Ein gelegentlich cholerisches Temperament

Eine Tendenz, nicht immer rational zu denken und zu handeln

Eine geringe Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen

Ein verbissener und manchmal übermäßiger Ehrgeiz.

