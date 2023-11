Das 101. Ländle-Derby endet mit einem 29:29-Untentschieden

Der HC Hard und Bregenz Handball trennten sich nach hochspannenden 60 Minuten mit einem 29:29-Remis.

Heute Samstag kam es in der Sporthalle am See zum Vorarlberger Handball-Derby zwischen dem HC Hard und Bregenz Handball. Im 101. Derby ging es dabei um den 40. Sieg der Harder oder den 51. der Gäste aus Bregenz. Die restlichen Duelle endeten mit einem Unentschieden.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kamen die Bregenzer immer besser in die Partie und setzten sich Punkt um Punkt ab. Nach einem 4-Tore-Lauf lagen die Gäste sogar mit fünf Toren voran. Doch die Harder kämpften sich in den letzten Minuten der ersten Halbzeit wieder ins Spiel zurück und es ging mti einem 13:15 aus Sicht der Hausherren in die Pause.

In der zweiten Halbzeit erwischten die Harder den besseren Start und drehten die Partie. Doch die Bregenzer ließen sich nicht abschütteln und so entwickelte sich ein spannendes Duell auf Augenhöhe, bei dem sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile herausspielen konnte. In der Schlussphase lag der HC Hard immer wieder einen Treffer voran, doch die Bregenzer schlugen stets postwenden zurück. Und so stand nach hochspannenden 60 Minuten am Ende ein gerechtes 29:29-Unentschieden auf der Anzeigetafel in der Sporthalle am See.