Darum wechselt Renan nicht nach Altach oder Lustenau

FC Dornbirn Torjäger Renan zieht es weit weg.

Nachdem Stürmer Renan in der Herbstsaison mit seinen zehn Toren für Furore sorgte, war den Verantwortlichen vom FC Mohren Dornbirn 1913 bewusst, dass dies Interesse bei anderen Vereinen weckt. So wurde der Spieler von einigen Scouts und Managern im Laufe der Saison beobachtet. Die Entscheidung fiel schlussendlich auf den Seoul E-Land FC aus der südkoreanischen K League 2. „Für uns war Renan ein Glücksgriff und er hat im Herbst unsere Erwartungen voll erfüllt. Es war uns bewusst, dass so ein junger Spieler nun den nächsten Karriereschritt machen will. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, so Sportdirektor Eric Orie.