Darum wechselt ein Goalie von Rotenberg nach Höchst

Von der Eliteliga in die Vorarlbergliga zieht es einen starken Torhüter.

Insgesamt dreieinhalb Jahre war Michael Wohlgenannt (26) die Nummer eins im Tor von Zima FC Langenegg in der Regionalliga West und FC Rotenberg in der Eliteliga und trug mit seinen guten Leistungen wesentlich zu den sportlichen Erfolgen der Wälder bei. Nach der Verpflichtung von Martin Kobras (35) ab dem Frühjahr und der Rückkehr zum Stammklub Lingenau wäre Wohlgenannt nur noch die Nummer zwei beim VN.at Eliteligaklub Rotenberg gewesen. Aber Wohlgenannt will unbedingt spielen und entschied sich für einen Wechsel zum Vorarlbergligaklub blum FC Höchst. Michael Wohlgenannt soll in Höchst künftig der Abwehr im Frühling wieder die notwendige Stabilität für einen großen Schritt nach vorne verleihen. An Stelle von Michael Wohlgenannt wird Benjamin Sohler (27) hinter Kobras die Nummer zwei im Tor von Rotenberg.