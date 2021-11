Darum sollte man nicht von Impfdurchbrüchen sprechen

Armin Fidler sprach in "Vorarlberg LIVE" über eine Impfung für Kinder und das Chaos für den dritten Stich.

Die Corona-Neuinfektionen in Österreich sind auf einem Rekordhoch angekommen, die neuen, verschärften Maßnahmen gelten am kommenden Dienstag. Noch am Freitagabend will die Regierung weitere Schritte verkünden, es könnte eine 2G-Regelung kommen. Laut Public-Health-Experte Armin Fidler ist es sinnvoll, die Maßnahmen je nach Auslastung der Intensivstationen neu einzuordnen, man dürfe jedoch die Normalstationen nicht aus dem Blick lassen. In Vorarlberg werden derzeit "nur" acht Personen auf der Intensivstation behandelt, das entspricht einer Auslastung von zwölf Prozent. Auf den Normalstationen liegen derzeit hingegen 40 Covid-Patienten. Auch dies könne zu einem Mangel an Pflegepersonal führen, gibt Fidler am Freitag in "Vorarlberg LIVE" zu bedenken.