Darum kehrt ein Schwede in seine Heimat zurück

Nur kurz dauerte die Ära eines Spielers von EC Bregenzerwald

Bereits seit längerer Zeit stand Löfquist aus gesundheitlichen Gründen bei Spielen nicht mehr zur Verfügung. Erst im Sommer unterschrieb der Schwede beim EC Bregenzerwald, erzielte in der laufenden Meisterschaft zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Beim Heimspiel gegen die Steel Wings Linz musste Löfquist unter starken Bauchschmerzen die Bank verlassen und war seither nicht mehr in der Lage an den Trainings teilzunehmen. Vergangene Woche bat der Schwede dann um die frühzeitige Beendigung der Vereinbarung und ist seit gestern wieder zu Hause.