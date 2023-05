Darum ist Lauterach traurig und FC Dornbirn glücklich

Der Mohren FC DORNBIRN 1913 wird den Nachwuchs komplett neu strukturieren und setzt dabei mit Michael Kopf auf einen namhaften neuen Nachwuchsleiter. Wenn es um das Thema Nachwuchs in und rundum Vorarlberg geht, dann gehört Kopf bestimmt zu den Erfahrensten in seinem Fach. Der 65-jähirge mit UEFA-A Diplom verfügt über eine bemerkenswerte Vita in Sachen Nachwuchsarbeiten: Grasshoppers Zürich, Rapperswil-Jona, FC St. Gallen oder Austria Lustenau, um nur einige seiner Stationen zu nennen. „Michael ist eine Institution in Sachen Nachwuchsarbeit. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, so einen Experten für den Mohren FC DORNBIRN 1913 zu gewinnen“, zeigt sich Sportdirektor Eric Orie erfreut über die „Neuverpflichtung“.