Darum ist Johannes Strolz sein eigener Servicemann

Slalom-Sieger Johannes Strolz sprach in "Vorarlberg LIVE" über Erfolg, Rückschläge und die Olympischen Spiele.

Der vergangene Sonntag bleibt den Vorarlberger Skifans wohl noch lange in Erinnerung: Johannes Strolz siegte überraschend beim Slalom in Adelboden. "Ich konnte endlich zeigen, was in mir steckt", sagt der Warther am Montagabend in "Vorarlberg LIVE".