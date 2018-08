Darum ist dieses Foto derzeit ein Hit im Netz

Ein kroatischer Fluggast schoß im Flugzeug ein Foto von Bundeskanzler Kurz. Der Schnappschuss ist derzeit in aller Munde.

Am Freitag war Bundekanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz ganz normal in der Economy Class von Barcelona nach Wien unterwegs. Ein kroatischer Passagier der Fluglinie “Eurowings” erkannte den Politiker zuerst gar nicht. Da Kurz aber zahlreiche Selfies mit anderen Fluggästen machte, fragte Nikola Grubišić beim Flugpersonal nach, um wen es sich denn handle. Als er dann erfuhr, dass der österreichischen Bundeskanzler an Bord ist, zückte der Kroate sein Handy und schoss diesen Schnappschuss.