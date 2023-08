Darum ist der Preis für Gold so hoch und welche Rolle China dabei spielt

Der aktuelle Goldpreis behauptet sich beständig über der Grenze von 1900 Dollar pro Unze. Dieser Zustand ist insbesondere auf einen Akteur zurückzuführen: China.

Nach dem Tiefpunkt von 1620 Dollar pro Unze im September des letzten Jahres hat sich der Preis für das Edelmetall deutlich erholt und verharrt seit Ende März bei über 1900 Dollar. Seit Anfang des Jahres liegt der Preis 7 Prozent höher. Die Feinunze Gold wurde am Montagnachmittag in London mit 1970 Dollar gehandelt. Das waren rund 11 Dollar mehr als am Freitag.