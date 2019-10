Darum grinste Gnabry bei Schweigeminute für Halle

Beim Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien stört ein Anhänger die Schweigeminute auf den Rängen. Das Publikum reagiert! Deutschland gegen Argentinien. Die Neuauflage des WM-Finals 2014. Doch am Mittwoch wurde Fußball zur Randnotiz.

Deutschland gegen Argentinien. Die Neuauflage des WM-Finals 2014. Doch am Mittwoch wurde Fußball zur Randnotiz. In Halle an der Saale hatte nur wenige Stunden zuvor ein mutmaßlich Rechtsextremer zwei Menschen erschossen und weitere verletzt.