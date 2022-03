Darum gibt es einen neuen Tabellenführer in der Vorarlbergliga

Alles Wissenswerte, Daten, Fakten und Tabelle zum Frühjahrsauftakt auf Ländlekicker.vol.at.

Führungswechsel in der Vorarlbergliga zum Frühjahrsauftakt. Göfis war die ersten zwei Spieltage zu Saisonbeginn auf dem ersten Tabellenplatz und danach übernahm Lochau sechzehn Meisterschaftsspiele die Tabellenspitze. Nun liegt Alberschwende dank der um vier Treffer besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen Lochau in Front. Dabei hatte das Team um Trainer Rene Fink beim Nachzügler Schruns eine große Portion Glück im Koffer. Einwechselspieler Niklas Schranz gelang in der 95. Minute das 2:1-Siegtor und ließ die Wälder jubeln. Der bisherige Spitzenreiter Lochau kam beim Schlusslicht über ein 1:1-Auswärtsremis nicht hinaus. Dabei erzielten die Montfortstädter beide Treffer, die Neuerwerbung aus Brasilien Matheus Marcos Montenegro bugsierte den Ball in den eigenen Kasten. Apropos Brasilien: Die Vorarlbergligavereine setzen auf Sambafußball. Insgesamt 25 Brasilianer waren in den acht Begegnungen vom 20. Spieltag in dieser Leistungsstufe zu bewundern. Für das sportliche Highlight sorgte zweifelsfrei Julian Rupp. Der 28-jährige „Bomber“ schoss mit seinem Viererpack in 39 Minuten alle vier Tore für Höchst beim 4:1-Auswärtssieg in Bezau. Rupp führt die Torschützenliste mit 25 Toren an. Er hat mehr als 50 Prozent aller Höchster Treffer geschossen. Mit insgesamt sechs Profi-Kaderspieler Tormann Armin Gremsl, Johannes Tartarotti, Noah Bitsche, Boris Prokopic, Lars Nussbaumer und Lukas Parger trat Altach Juniors zum Topspiel gegen Göfis an. Lars Nussbaumer (2), Lukas Parger und Boris Prokopic schossen die Tore zum klaren 4:0-Sieg gegen ein ersatzgeschwächtes Göfis. Ein Einstand nach Maß für SCRA-Neocoach Mathias Mayer. Nun ist die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler auf Platz vier, am nächsten Spieltag kommt es zum Showdown beim frischgebackenen Tabellenführer Alberschwende. Wichtige drei Zähler im Abstiegskampf verbuchte im Duell der Aufsteiger Meiningen. Julian Maier gelang gegen die Leiblachtaler das Goldtor.V