Darum gibt es eine neue Partnerschaft im Kanalservice-Bereich

Zwei Spezialisten im Bereich der Kanaldienstleistungen und Entstopfungservices machen jetzt gemeinsame Sache.

Die zwei Spezialisten im Bereich Kanaldienstleistungen und Entstopfungservices sind in ihren Kernmärkten in Vorarlberg seit vielen Jahren bestens etabliert. "Wir haben in der Vergangenheit immer wieder in Form von Arbeitsgemeinschaften sehr gut zusammengearbeitet. Zukünftig möchten wir unsere Kräfte weiter bündeln und noch enger kooperieren", beschreibt Josef Helbok, Geschäftsführer der Helbok GmbH, diese getroffene Entscheidung. Mit 1. März 2022 beteiligt sich also die Helbok GmbH aus Lustenau mit 75 Prozent an der Fetzel GmbH in Schlins.