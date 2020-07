Darum gab es in der Landesliga so viele Wechsel

So mancher starker Spieler wurde von den dreizehn Klubs der Fünftklassigkeit unter Vertrag genommen

„Für uns ist der Nichtaufstieg in die Vorarlbergliga heute noch nicht nachvollziehbar. Doch nun hoffen wir im zweiten Anlauf das gesteckte Ziel zu erreichen. Die Mannschaft hat auch trotz dem Abgang von Torgarantie Stefan Maccani die Qualität sportlich in einer höheren Spielklasse zu spielen“, sagt FC Hörbranz Sportchef Georg Kienreich. Von einem Alleingang wie in der abgebrochenen Meisterschaft nach 14 Spieltagen wollen die Leiblachtaler nicht sprechen. Mit Dursun Karatay und dem Deutschen Tobias Weiß hat Hörbranz in der Offensive wieder ein starkes Duo zur Verfügung.