Darum fehlt Egg Rekordspieler im Masters

Fabian Fetz hütet beim Bandenzauber erstmals nicht das Tor der Wälder.

Mit Egg Rekordspieler und Tormann Fabian Fetz (34), der mit dem VN.at Eliteligaklub vor dreizehn Jahren Turniersieger geworden ist und als bester Tormann der inoffiziellen Hallenfußballmeisterschaft in Wolfurt gleich zweimal 2019 und 2012 die Auszeichnung in Form einer Trophäe in Empfang nehmen durfte, fehlt in der Hofsteighalle ein Protagonist der letzten beiden Jahrzehnte.

Siebzehn Mal in Folge seit dem Jahr 2004 stand Fabian Fetz im Bandenzauber in ununterbrochener Serie zwischen den Pfosten. Exakt 500 (!) Pflichtspiele bestritt der Rekordspieler im Tor von FC Brauerei Egg. Bei allen 19 Meisterschaftsspielen im Herbst hütete Fetz für den Wälderklub das Gehäuse. Neben seinem Turniersieg und zweimaliger Ehrung zum besten Goalie in Wolfurt hat der langjährige Kapitän mit Egg bei nochmaligen fünf Finalteilnahmen zweimal den zweiten, einmal den dritten und zweimal den fünften Endrang geholt. „Es wird höchste Zeit meinem Nachfolger und Talent Spielpraxis in der Halle und dann im Frühjahr im Freien zu geben. Habe im Masters alles gewonnen, was man als Schlussmann gewinnen kann. Das waren traumhafte Erlebnisse“, so Egg Rekordspieler Fabian Fetz. Ob er im kommenden Jahr im Masters nochmals im Tor stehen wird, steht noch in den Sternen. Somit wird Eigenbau Lorenz Sutterlüty (17) für den ehemaligen Turniersieger im Tor stehen. Mit FC Lustenau, Schwarzenberg, Schlins und Hatlerdorf 1b warten in der Gruppenphase am Dienstag, 27. Dezember ab 20.45 Uhr aber auch bezwingbare Gegner und ein Weiterkommen ins Halbfinale ist das erklärte Ziel. Der Sohn von Fabian Fetz, David (17) stand erstmals im Tor im Masters hat mit dem FZM Mittelwald U-18 schon sein Können gezeigt.TK