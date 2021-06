Darum drängt die AK Vorarlberg auf eine CO2-Steuer

Der Direktor der Arbeiterkammer Vorarlberger, Rainer Keckeis, fordert die schnelle Einführung der CO2-Steuer.

Für 2022 kündigte die Regierung den Einstieg in die CO2-Bepreisung an. Für Arbeiterkammer-Direktor Rainer Keckeis kommt dies zu spät. Bei "Vorarlberg LIVE" übt Keckeis in diesem Zusammenhang auch scharfe Kritik an der Bundesregierung.