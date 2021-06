Darum dauert die Eliteliga-Saison nicht so lange

Elf Mannschaften in der VN.at Eliteliga Vorarlberg steht aber ein Mammutprogramm bevor.

Aufgrund der größeren Mannschaftsanzahl in der Eliteliga Vorarlberg und auch in den Ligen von Tirol und Salzburg wurde vereinbart, dass die Regionalliga West im Frühjahr 2022 nur mit einer Doppelrunde (10 Spieltage) und nicht mit einer Dreifachrunde (15 Spieltage) gespielt wird. Auch der Finaldurchgang der Eliteliga Vorarlberg mit den neun verbleibenden Mannschaften wird nur in einem Einfachdurchgang (9 Spieltage) und nicht mit einem Doppeldurchgang (18 Spieltage) ausgetragen. Somit können drei Spieltage des Grunddurchgangs ins Frühjahr verschoben werden, da die Regionalliga West erst am 9. April 2022 startet. Der dadurch angepasste Rahmenterminplan ist hier zu finden: