Darum betrifft der Ukraine-Krieg auch den Europa-Park

"Nord Stream 2" als Sponsor

Streitpunkt Russland

Für Kritik in den Sozialen Netzwerken sorgt dieser Tage auch der Themenbereich Russland, der seit der 1998 besteht. In diversen Kommentaren fordern Besucher den Park auf den Themenbereich zu schließen bzw. diesen umzugestalten. Herzstück des russischen Themenbereichs ist die Achterbahn "Euro Mir" vor der sich ein Modell der Raumstation "Mir" befindet. Die Kritiker der User hat der Europa-Park inzwischen abgewiesen, der Themenbereich würde die Kultur und das Handwerk repräsentieren. "Der Russische Themenbereich im Europa-Park repräsentiert die Geschichte, das Handwerk und die Kultur dieser Nation. Die Gebäude und Malereien gehen in ihrer Thematik bis in die Zarenzeit zurück und spiegeln die weitreichende Tradition der Menschen dieses Landes wider. Es ist daher nicht angedacht, den Themenbereich anders zu thematisieren."