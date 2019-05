Darijo Grujcic steht vor dem Comeback im Austria Dress

Im Auswärtsspiel bei den Young Violets Austria Wien könnte der 19-jährige Verteidiger fünf Monate nach seinem Blinddarmdurchbruch ein Comeback geben.

Es geschah alles am 19. Jänner im Testspiel gegen Ravensburg (3:3). Schon unter der Formüberprüfung spürte Austria Lustenau Abwehrspieler Darijo Grujcic Schmerzen in der Bauchgegend. Wenige Stunden später nach seinem zweiten Aufenthalt im Krankenhaus wurde der Linksfüßler nach einem diagnostezierten Blinddarmdurchbruch notoperiert. Knapp fünf Monate später steht Darijo Grujcic vor seinem Comeback in der Profimannschaft der Grün-Weißen. „Er macht von Woche zu Woche und in jedem Training große Fortschritte. Er könnte schon einige Minuten zum Einsatz kommen“, sagt Austria Lustenau Trainer Gernot Plassnegger (41) vor dem Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten Young Violets Austria Wien. In neun Tagen feiert Darijo Grujcic seinen 20. Geburtstag und hat bei der Austria auch für die kommende Saison noch einen gültigen Einjahresvertrag.