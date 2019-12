DAÖ - Jan Böhmermann hat es schon vorher gewusst

Ok, es ist geklärt. @janboehm steckt dahinter, haben @fpoefails als Erste entdeckt.

Das ist das Plakat der Böhmermann-Ausstellung in Graz im letzten Frühjahr.

Und was fällt uns auf ???

Der Schlingel hat echt überall die Finger drin. pic.twitter.com/aQmVHjkJf9