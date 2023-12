Danke an Hospizbegleiter*innen

Hospiz Vorarlberg lud auf Initiative des Förderkreises ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen zu einer Adventmatinee in die Kulturbühne Ambach in Götzis ein.

Ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen aus allen Regionen des Landes - aus Bregenz, Dornbirn, Götzis, Feldkirch, Bludenz, dem Bregenzerwald und dem Kleinwalsertal - sowie HOKI-Begleiter*innen (Hospiz für Kinder und Jugendliche) und Ehrenamtliche vom Hospiz am See konnten bei der Adventmatinee auf der Kulturbühne Ambach in Götzis begrüßt werden. Caritasdirektor Walter Schmolly und Karl Bitschnau, Leiter von Hospiz Vorarlberg, bedankten sich bei den rund 120 anwesenden Ehrenamtlichen für ihre wertvollen Begleitungen und drückten ihre Wertschätzung für ihren wertvollen Dienst an den Patient*innen, ihren Familien und an der Gesellschaft aus.