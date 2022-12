Danke-Abend mit facettenreicher Blasmusik

Jahreskonzert des Musikvereins war ein musikalisches Highlight im Lingenauer Kulturkalender.

Mit „A Triumphant Fanfare“ wurde das Programm eröffnet. Anspruchsvolle Kompositionen wie „Songs from the Catskills“ und „CMYK“ überzeugten in der Folge das Publikum. In der Bravour-Polka „Zwei lustige Burschen“ für Tenorhorn und Bariton glänzen Andreas Faißt und Manuel Beck als Solisten. Wunderschöne Melodien aus dem bekannten Musical „The Lion King“ zogen die Zuhörer in ihren Bann. Den Schlusspunkt unter ein eindrucksvolles Konzert setzten der Musikverein Lingenau mit dem „Deep Purple Medley“.