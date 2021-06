Dank Traumtor: Tschechien gewinnt gegen Schottland

Tschechien hat bei der Fußball-EM einen Start nach Maß hingelegt.

Die Truppe von Teamchef Jaroslav Silhavy feierte am Montag in Glasgow gegen Schottland einen 2:0-Sieg und vermasselte damit den ersten EM-Auftritt der Gastgeber seit 1996. Zum Matchwinner avancierte der 25-jährige Bayer-Leverkusen-Stürmer Patrik Schick mit einem Doppelpack (42., 52.). Die Tschechen übernahmen damit die Gruppe-D-Tabellenführung, sie liegen punktgleich vor England (1:0 gegen Kroatien) voran.

Schick und Co. revanchierten sich für die beiden Niederlagen gegen die Schotten in der Nations League (1:2,0:1). Am Freitag geht es für sie gegen die Kroaten weiter, England misst sich da mit Schottland.