Dank Thomas Baldauf: Traumstart für RW Rankweil

Neuzugang war der Goldtorschütze gegen FC Rotenberg.

Traumstart für FC RW Rankweil ins Frühjahr. Ausgerechnet Neuzugang Thomas Baldauf war der Held der Partie. Der 19-jährige Offensivkicker enteilt der Abwehr von Rotenberg und schiebt den Ball am herauslaufenden Goalie Lukas Bilow ins lange Eck (22.). Der 19-jährige Eigenbauspieler musste zum ersten Mal in der ersten Kampfmannschaft der Wälder zwischen den Pfosten stehen. Standardkeeper Martin Kobras fällt mehrere Wochen wegen einem Ödem am Fuß verletzungsbedingt aus. Das Debüt von Bilow war aber vielversprechend, nur einmal musste er hinter sich greifen. Allerdings verhinderte mit tollen Paraden eine noch höhere Niederlage. Denn Torschütze Thomas Baldauf (6./70./81.), Timo Wölbitsch (20.), Matthias Flatz (50.) und Lukas Lampert (51.) konnten für die Rankler kein Kapital aus ihren guten Möglichkeiten schlagen. Der eingewechselte Bojan Rakic vergab für Rotenberg den möglichen 1:1-Ausgleich (91.). Stürmer Marcel Steurer schied mit einer Verletzung schon früh aus und wird Rotenberg vermutlich auch länger nicht zur Verfügung stehen. Endlich kann Rankweil gegen Rotenberg einmal gewinnen, die letzten vier Aufeinandertreffen gingen alle an die Wälder. Damit liegt Rankweil nur noch einen Zähler hinter Rotenberg in der Tabelle.