Dank Stark! Schlins gewinnt gegen FC Dornbirn Amateure

Ein verwandelter Strafstoß des Schlinser Patrick Stark entschied die Partie auf der Birkenwiese

Im dritten Meisterschaftsspiel in der Landesliga bezog FC Mohren Dornbirn Amateure zuhause gegen Schlins eine bittere 0:1-Heimpleite. Ein verwandelter Foulelfmeter von Patrick Stark zehn Minuten vor dem Ende brachte die Elf um Trainer Jürgen Rossi auf die Verliererstraße. Am kommenden Samstag gastiert Dornbirn in Brederis.