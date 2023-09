Dank Not-OP: Ungeborens Baby von Kourtney gerettet

Ein dramatischer Moment in Kourtney Kardashians Schwangerschaft führte zu einer lebensrettenden Notoperation. Der Reality-TV-Star zeigt sich nun dankbar für die medizinische Hilfe.

Kourtney Kardashian, bekannt aus der Welt des Reality-TV und derzeit in freudiger Erwartung mit ihrem Ehemann Travis Barker (Blink-182-Drummer), erlebte kürzlich eine dramatische Wendung während ihrer Schwangerschaft. In einem emotionalen Instagram-Beitrag, den sie am Mittwoch (Ortszeit) teilte, drückte sie ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber den Ärzten aus, die das Leben ihres ungeborenen Babys gerettet haben. Dieser Vorfall war für die 44-jährige Kardashian-Schwester eine unerwartete Herausforderung, da sie bereits drei unkomplizierte Schwangerschaften erlebt hatte.

Dank an die Mediziner

In ihrem Instagram-Beitrag reflektierte Kourtney Kardashian über diese intensive Erfahrung und wie sie nun ein völlig neues Verständnis und Respekt für Mütter entwickelt hat, die während ihrer Schwangerschaft mit solchen Herausforderungen konfrontiert sind. Obwohl sie in der Vergangenheit drei problemlose Schwangerschaften durchgemacht hatte, war sie nicht auf die Angst vor einer dringenden pränatalen Operation vorbereitet.

Ein Segen inmitten der Sorgen

Kourtney Kardashian beendete ihren Instagram-Post mit bewegenden Worten und bezeichnete es als den "größten Segen", das Krankenhaus mit ihrem ungeborenen Kind sicher im Bauch zu verlassen. Neben den Ärzten drückte sie auch ihre Dankbarkeit gegenüber ihrer Mutter Kris Jenner (67) aus und lobte ihren Ehemann Travis Barker als ihren Felsen. Barker, der als Schlagzeuger der Band Blink-182 bekannt ist, hatte seine Europa-Tournee unterbrochen, um bei Kourtney zu sein.

Dankbarkeit von Ehemann Travis Barker

Ehemann Travis Barker äußerte ebenfalls seine Dankbarkeit in den sozialen Medien. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schrieb er: "Gott ist großartig" und betonte, wie dankbar er dafür ist, dass die Notoperation am Baby erfolgreich verlaufen ist. Die Tour der Band Blink-182 wird nun wie geplant am Freitag fortgesetzt.

Tourneeunterbrechung wegen Familienangelegenheit

Die Nachricht von Kourtney Kardashians Notoperation führte dazu, dass die US-Punkband Blink-182 kurzfristig mehrere Konzerte ihrer Welttournee in Europa absagen musste. Travis Barker hatte seine Tournee wegen einer "dringenden Familienangelegenheit" unterbrochen und war nach Kalifornien geeilt. Am kommenden Freitag, dem 8. September, steht ein Auftritt in Belgien an.

Ein neues Kapitel für das Paar

Travis Barker und Kourtney Kardashian gaben ihre Hochzeit im Mai 2022 bekannt und verkündeten im Juni desselben Jahres freudig, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Dies markiert einen bedeutsamen Schritt für das Paar, das jeweils bereits drei Kinder aus früheren Beziehungen hat.

