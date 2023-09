Dank Nascimento! SV Frastanz siegt in Meiningen knapp

Zweiter zu-Null-Derbyerfolg der Plakalovic-Elf beim Schlusslicht der Vorarlbergliga.

MEININGEN. Fußball Vorarlbergligaklub SK CHT Austria Meiningen kann nicht mehr gewinnen. Das Team von Langzeitcoach Enes Cavkic wartet nunmehr schon zwanzig Meisterschaftsspiele in Folge auf ein Erfolgserlebnis. Im prestigeträchtigen Oberlandderby gegen Keckeis Installationen SV Frastanz unterlag Meiningen vor 200 Zuschauern mit 0:1. Der Brasilianer Pablo Henrique de Meneses Nascimento gelang für die Walgauer in der 70. Minute das Goldtor. Das stark ersatzgeschwächte Meiningen, ohne vier Stammspieler, liegt in der Fünftklassigkeit nach drei Spieltagen schon wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Die Abstiegssorgen der Cavkic-Truppe sind schon intakt. Als einzige Mannschaft in der Vorarlberliga hat Meiningen in dieser noch jungen Saison noch kein Zähler geholt. Erst zweimal durften Simon Kühne und Co. über einen Torerfolg jubeln. Mit Riefensberg (a), Großwalsertal (h) und Bizau (a) warten in den kommenden Wochen drei harte Brocken. Frastanz gelang nach dem 3:0-Sieg gegen Feldkirch nun in Meiningen der zweite zu-Null-Derbyerfolg. Die Schützlinge von Trainer Rade Plakalovic sind mit zwei Erfolgen und zwei Niederlagen nun Fünfter in der Tabelle. Frastanz hat mit Pablo Nascimento, Marlon Vieira Lopez Noronha (beide Brasilien), Guinea Seydouba Sakho, Vadym Hura (Ukraine) und Attebe Rufin Koudou (Cote dÍvoire) fünf Nichtösterreicher im Aufgebot.VN-TK