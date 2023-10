Dank für reiche Ernte

Klein und Groß erfreuten sich am traditionellen Erntedankfest in der Bildsteiner Basilika.

Am vergangenen Sonntag wurde im Schatten der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Israel auch Positives in der Basilika gefeiert. Bei der jährlich stattfindenden Feier bedankten sich die Ortsbäuerinnen stellvertretend für die gesamte Bevölkerung für die heurige Ernte in den Gärten und auf den Feldern. Mit dabei waren auch viele Volksschulkinder. Sie beschäftigten sich im Rahmen des Religionsunterrichts mit der Wichtigkeit des „täglichen Brotes“, welches vielerorts auf dem Planeten nicht selbstverständlich ist. Im Anschluss daran wurden die liebevoll gestalteten Erntekörbe gesegnet.