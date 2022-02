Dank Doppelpack Cham! Austria Lustenau siegt zum Start

Wichtiger 2:1-Heimerfolg gegen Lafnitz vor 2000 (!) Fans für den Zweitliga-Spitzenreiter.

Das war der Ticker im Spiel von Austria Lustenau vs Lafnitz

Das erste von vierzehn Endspielen im Aufstiegskampf hat die Lustenauer Austria gewonnen und startet mit dem achten Heimerfolg ins Frühjahr. Fünfzehn von bisher 17 Spieltagen lacht die Austria von der Tabellenspitze in der 2. Liga. Vierzig Mal durften die Mader-Mannen in dieser Saison schon jubeln. Die letzten fünf Partien gab es drei Siege und zwei Remis. Jetzt kommt es am nächsten Freitag im EM-Stadion Wals zum Schlager gegen den Zweiten Liefering, ehe dann FAC Wien ins Reichshofstadion kommt. Und wenn die Austria dann mit gleichviel Punkten Vorsprung an der Spitze steht ist die Tür zur Bundesliga-Rückkehr ganz weit offen. VOL.AT/TK