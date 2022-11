Dank Bruno Fernandes - Portugal steht im Achtelfinale

Dank zwei Treffern von Bruno Fernandes besiegt Portugal Uruguay mit 2:0 und steht vorzeitig im WM-Achtelfinale.

Nach dem 3:2-Torfestival gegen Ghana wollten Ronaldo und Co. heute gegen Uruguay den Achtelfinal-Einzug fixieren. Die Südamerikaner rund um die Altstars Cavani, Godin und Co. kamen zum Auftakt nicht über ein 0:0 gegen Südkorea hinaus und wollten ihrerseits mit einem Sieg gegen Portugal einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Im Spiel übernahm erwartungsgemäß Portugal von Beginn weg das Kommando und hatte mehr Ballbesitz - Chancen konnten sich Ronaldo Co. jedoch kaum erspielen. Auf der anderen Seite konzentrierte sich Uruguay auf die Defensive und wollte über ein schnelles Umschaltspiel zum Erfolg kommen. Diese Strategie ging in der 32. Minute fast auf. Bentancur lief durch das Mittelfeld, überspielte gleich zwei Verteidiger, scheiterte jedoch alleine vor dem Tor an Diogo Costa. Ansonsten gab es nicht viele Höhepunkte und es ging mit dem 0:0 in die Pause.

Fernandes trifft doppelt

Die zweite Halbzeit begann für die Portugiesen deutlich besser. Christiano Ronaldo kam bei einer Flanke von Bruno Fernandes wohl nicht mehr ganz an den Ball, sorgte aber für genug Irritation beim Torhüter und der Ball landete im Tor (56.). Nach dem Rückstand musste Uruguay offensiver werden und tat dies auch. In der 75. Minute scheiterte der kurz zuvor eingewechselte Maxi Gomez am Pfosten. Kurz darauf vergaben auch Suarez sowie Arrascaeta gute Möglichkeiten zum Ausgleich. In der Nachspielzeit gab es bei einem Handspiel von Gimenez nach Sichtung der Szene am Monitor Elfmeter - eine zumindest diskussionswürdige Entscheidung. Den Strafstoß verwandelte Bruno Fernandes souverän zum 2:0-Endstand.

Portugal steht somit bereits sicher im Achtelfinale. Uruguay benötigt im letzten Gruppenspiel unbedingt einen Sieg gegen Ghana und Schützenhilfe von Portugal, um doch noch ins Achtelfinale einzuziehen.

