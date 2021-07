"Danish Dynamite" schafft Einzug ins EM-Halbfinale

Dank einer starken ersten Hälfte setzt sich Dänemark am Samstagabend im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Tschechien mit 2:1 durch.

Dänemark steht bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft im Halbfinale. Im Viertelfinale setzten sich die Dänen am Samstag in Baku mit 2:1 (2:0) gegen Tschechien durch. Thomas Delaney brachte "Danish Dynamite" in der fünften Minute nach einem irregulären Eckball in Führung (5.). Noch vor der Pause erhöhte Kasper Dolberg auf 2:0 (42.). Den tschechischen Anschlusstreffer erzielte Patrick Schick (49.). Dänemark schaffte es erstmals seit 1992 in ein EM-Semifinale.