Daniela Katzenberger war mit einem Fan im Bett

Wie die 35-jährige Reality-Queen verriet, war sie vor Ehemann Lucas Cordalis nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit - sie ging sogar mit einem Fan ins Bett.

Besonders pikant: Die "Katze" war sogar mit einem Fan im Bett! Bei einer Autogrammstunde funkte es zwischen der Blondine und dem Unbekannten - und endete in der Horizontalen. Am Tag darauf war der Zauber aber schon wieder vorbei: Als der Mann am Morgen nach der gemeinsamen Nacht neben der ungeschminkten Daniela aufgewacht sei, war er wohl ziemlich konsterniert. Ein Problem, das die 35-Jährige wohl öfter hatte: "Das Problem an meinen Ex-Beziehungen war, dass sie mit der Katzenberger ins Bett und mit Daniela aufgewacht sind". Na, zum Glück ist sie mittlerweile skandalfrei verheiratet!