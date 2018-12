Daniela Katzenberger: Peinlicher Fail auf dem roten Teppich

Auweia! Auf dem roten Teppich bei der Preisverleihung passiert Daniela Katzenberger ein mega Fashion-Fail und niemand macht sie darauf aufmerksam

Großer Starauflauf am Donnerstagabend beim Radio-Award “1Live Krone” in Bochum. Mit dabei auch TV-Sternchen Daniela Katzenberger. Was der Blondine jedoch nicht auffiel: Auf der Rückseite ihres Oberschenkels prangte eine riesige Laufmasche. Wie es scheint, machte niemand die Katze auf den Mode-Fauxpas aufmerksam.