Daniela Katzenberger: Mit 37 Jahren nimmt sie beeindruckende 9,2 Kilogramm ab - das ist ihr Erfolgsgeheimnis!

Daniela Katzenberger feiert ihren 37. Geburtstag mit einem spektakulären Erfolg: 9,2 Kilogramm hat die Reality-Show-Darstellerin abgenommen und präsentiert stolz ihr neues Ich auf "Insta".

Der Kampf gegen den inneren Schweinehund: Katzenbergers Fitnessreise

Daniela Katzenberger hat sich pünktlich zu ihrem 37. Geburtstag am 1. Oktober selbst das schönste Geschenk gemacht, indem sie beeindruckende 9,2 Kilogramm abgenommen hat. Diesen Triumph präsentiert die deutsche Reality-Show-Darstellerin stolz auf Instagram.

Vom Fitnessmuffel zur Powerfrau: Katzenbergers Transformation

Vor vier Monaten fasste Katzenberger den Entschluss, Veränderungen an ihrem Körper vorzunehmen. "Mir war es völlig egal, was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ. Aber am Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen, und das habe ich leider nicht mehr", erklärte die 37-Jährige. Sie setzte sich das Ziel, sich gesund zu ernähren und regelmäßig Sport zu treiben, obwohl der Prozess keineswegs einfach war. "Dieser bekloppte Schweinehund ist ein verdammt hartnäckiges scheiss Drecksvieh", beschrieb Katzenberger den inneren Widerstand, den sie überwinden musste.