Daniela Katzenberger (33) über ihr Sex-Leben: „Wie beim Zahnarzt“

Daniela Katzenberger (33) und ihr Mann Lucas Cordalis (52) sind als Reality-TV-Stars für private Einblicke bekannt, jetzt spricht "die Katze" auch ganz unverblümt über das eheliche Sex-Leben der beiden.

Ob in der RTLZWEI-Doku „Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca“ oder auf Instagram – Daniela Katzenberger teilt ihr Privatleben oft und gerne mit der Öffentlichkeit. Auch das Thema Sex ist für "die Katze" kein Tabu. So verriet die 33-Jährige jetzt ganz unverblümt, wie es um ihr Sex-Leben mit Ehemann Lucas Cordalis steht.

Damit hätten viele Fans nicht gerechnet, schließlich zeigt sich das Reality-TV-Sternchen gerne mal freizügig . Sie stellt allerdings Folgendes klar: "Dass Frauen ständig Lust auf Sex haben sollen, das ist Quatsch! Das hat die Erotik-Industrie den Männern so eingetrichtert. Diese Filme machen uns normale Frauen total kaputt." Nur weil sie hin und wieder ein Foto oben ohne postet, hat Daniela Katzenberger also nicht ständig Lust auf Sex mit ihrem Ehemann.

Wenn die beiden aber doch mal die Lust überkommt, hat das meist wenig mit Romantik zu tun: "Wenn Lucas Sex haben will, dann müssen wir dafür einen Termin machen – wie beim Zahnarzt [...]. Und wenn ich Lust auf Sex habe, dann räume ich nackt die Spülmaschine aus, das ist der Lockruf." "Die Katze" zeigt sich also wiedereinmal ungeschont ehrlich und spricht mit einem Augenzwinkern aus, was man sonst eher selten von Prominenten hört.