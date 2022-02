Daniel Zugg holt trotz Sturz noch die ÖM-Silbermedaille

Der Montafoner Skibergsteiger war Bester in der Qualifikation und wurde dann zum Geburtstag noch Zweiter.

Nicht weniger spannend verliefen die Rennen bei den Herren. In der Qualifikation sah zunächst alles nach einem klaren Favoritenrennen aus. Geburtstagskind Daniel Zugg setzte die deutliche Bestzeit vor Paul Verbnjak. Mit Respektabstand folgten Andreas Mayer und Junior Julian Tritscher. Doch der Sprint schrieb einmal mehr seine eigenen Gesetze. Andreas Mayer kam als lucky Looser ins Finale, wo zunächst der Junior, Julian Tritscher in Führung ging. Nach einem Sturz von Paul Verbnjak und Daniel Zugg konnte sich Andreas Mayer vor die Beiden setzen und letztendlich auch Tritscher abfangen. Zugg rollte das Feld von Hinten auf und holte sich am Ende noch den zweiten Platz, vor dem Ramsauer Julian Tritscher, der damit auch den ÖM-Titel in der U20 holte. Paul Verbnjak belegte letztendlich den vierten Gesamtrang. Nils Oberauer und Hannes Lohfeyer landeten in der U20 auf den Plätzen 2 und 3. Lisa Rettensteiner siegte bei den Juniorinnen.