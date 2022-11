Daniel Zugg gelingt zum Auftakt ein Top Ten Platz

Der Montafoner Skibergsteiger wird starker Achter.

Daniel Zugg legte in der Qualifikation mit dem 19. Platz eine solide Basis für die Finalläufe. Im Viertelfinale konnte sich der Vorarlberger mit guter Laufleistung und seiner Routine in den Wechselzonen behaupten und stieg sicher in das Halbfinale auf. Im extrem stark besetzten Semifinal-Heat konnte Zugg bis zur Hälfte des Rennens noch mithalten. Am Ende setzten sich die Schweizer Lietha, Arnold und Favre, die im Finale dann auch den Sieg unter sich ausmachen sollten, jedoch klar gegen den Vorarlberger durch. Zugg belegte am Ende Rang 8 und sorgte damit für das erste Top-Ten Ergebnis aus ÖSV-Sicht. Die Schweiz feierte mit Lietha, Arnold, Bussard und Favre einen Vierfach-Sieg.