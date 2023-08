Dani Olmo schießt Leipzig zum Supercup-Sieg

RB Leipzig jubelt mit einem überraschend klaren 3:0-Sieg gegen Bayern München im Deutschen Supercup über den ersten Titel der Saison.

Bevor nächste Woche die Bundesliga in Deutschland startet, kam es heute in München zum Supercup zwischen Bayern München und RB Leipzig. Dabei waren alle Augen auf Harry Kane gerichtet, der jedoch zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. Bereits nach drei Minuten waren es die Gäste aus Leipzig, die durch Dani Olmo mit 1:0 in Führung gingen. In weiterer Folge übernahmen die Bayern das Kommando und erspielten sich auch die ein oder andere Chance. Da auch Leipzig durchaus immer wieder über Konter gefährlich wurde, entwickelte sich ein offenes und temporeiches Spiel. In der 44. Minute erhöhte Dani Olmo nach einer starken Einzelaktion bei der er mit einer Drehung gleich zwei Bayern-Spieler stehen ließ sehenswert auf 2:0.