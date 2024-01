Dänemark bekommt einen neuen König

Dänemark erhält an diesem Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Zwei Wochen nach ihrer überraschenden Rücktrittsankündigung dankt die langjährige Königin Margrethe II. (83) offiziell ab und macht somit Platz für ihren Sohn Kronprinz Frederik (55).

Livestream aus Kopenhagen

Dänemark steht am Sonntag ein historischer Thronwechsel bevor: Die langjährige Königin Margrethe II. will den Thron am frühen Nachmittag nach 52-jähriger Regentschaft vorzeitig an ihren Sohn Frederik übergeben. Auf einem Treffen mit der Regierung will sie ihre Abdankungserklärung unterzeichnen - nach Angaben des Königshauses ist es die erste freiwillige Abdankung eines dänischen Oberhauptes seit fast 900 Jahren. Um 15.00 Uhr soll Frederik dann von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen vom Balkon von Schloss Christiansborg als neuer König ausgerufen werden.